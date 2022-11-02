Atilla Türker Beşiktaş'taki büyük soygunu belgeleriyle açıkladı. Fikret Orman borular nerde

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi, stadın çatı montajı sırasında kulübü zarar uğrattığı iddiasıyla Fikret Orman'a 48 milyon liralık dava açtı. Spor yazarı Atilla Türker, Ajansspor'da bu olayı kaleme aldı.

İşte Atilla Türker'in yazısı;

Beşiktaş Kulübü'nde bu kez de çatı davası... Ahmet Nur Çebi yönetimi, stadın çatı montajı sırasında Beşiktaş A.Ş.'yi zarara uğrattığı iddiasıyla Fikret Orman hakkında 48 milyon liralık tazminat davası açtı. Belgelerle...

Elimde bir belge var.

Nedir bu belge?

Beşiktaş Kulübü'nün, Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman hakkında açtığı yeni bir tazminat davası dilekçesi...

Evet... Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı hakkında bir tazminat davası daha açtı.

Bu kez gerekçe ne mi? Fikret Orman'ın, Vodafone Arena Stadı'nın yapımı sırasında Beşiktaş Kulübü'nü ağır kusur sonucu zarara uğratması…

İddia o dur ki... Fikret Orman, stadın çatı montajı işi sırasında yapılan işlemler nedeniyle Beşiktaş A.Ş.'yi 2 milyon 805 bin 756 Euro zarara uğrattı.

Dava dilekçesinde bu 2 milyon 805 bin 756 Euro'nun 21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla karşılığının 48 milyon 674 bin Türk Lirası olduğu belirtildi.

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Gerçekler ortaya çıkıyor

Bir hususu baştan belirteyim.

Elime geçen belgeleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yayınlıyorum.

Bu da belli kesimler tarafından değişik yorumlanıyor.

O hafta oynanan maçta Beşiktaş başarısız sonuç almışsa eğer, "Ahmet Nur Çebi lehine gündemi değiştirmeye çalışıyorsun" şeklinde eleştirilerle karşılaşıyorum.

Yok, Beşiktaş başarılı sonuç aldıktan sonra haberi yazmışsam eğer, bu kez de "Kulübün güzel havasını bozmaya çalışıyorsun" şeklinde eleştirilerle karşılaşıyorum.

Oysa benim tek amacım, gerçeklerin ortaya çıkması...

Tek düşüncem, uçan paraların hesabının sorulması...

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102 milyon Euro nereye uçtu?

Malumunuz, KPMG adlı uluslararası bir denetim şirketi, yaptığı iki yıllık incelemenin ardından "Beşiktaş Kulübü'nde 2009-2019 yılları içinde 102 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildi" şeklinde bir rapor hazırladı ve bu raporu 2021 yılının Aralık ayında Beşiktaş Kulübü'ne takdim etti.

Yani dedi ki KPMG, Beşiktaş’ın 102 milyon Euro’su abrakadabra olmuş!

Koskoca Beşiktaş’ın 102 milyon Euro’su havaya uçmuş, uçurulmuş…

Paraya bakar mısınız, neredeyse 2 milyar Türk Lirası…

Peki nereye uçmuş, nasıl uçmuş, kime uçmuş, kim uçurmuş bu kadar parayı?

Mevzu bu işte…

Beşiktaş Kulübü'nün mevcut yönetimi bu doğrultuda son 6 ayda Fikret Orman hakkında dava üstüne dava açmaya başladı.

İşin trajikomik tarafı şu, KPMG raporunda yer alan bazı mevzuları ben geçmiş yıllarda belgelerle yazmıştım. Yazmıştım da ne olmuştu? O dönem başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman ve ekibi, şahsıma yönelik çok ağır ifadeler kullanmıştı.

Hatta Beşiktaş Kulübü’nün resmî sitesinden de açıklamalar yapılmış, kamuoyuna hedef gösterilmiştim.

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Fikret Orman paralar nerede?

Şimdi ne oldu?

Benim geçmişte yazdığım bazı mevzular doğrultusunda Fikret Orman’a dava üstüne dava açılıyor.

Ne de olsa ortada kapı gibi KPMG raporu var.

Davaları açan da Beşiktaş Kulübü’nün mevcut yönetimi…

Uçan paralar Beşiktaş'ın parası…

Gönül isterdi ki… Beşiktaş’a gönül veren herkes, bu 102 milyon Euro’nun hesabını kuruşuna kadar sorsun.

Öyle ya, bu paranın çok önemli bülümü taraftarın cebinden çıktı.

Kimi kombine aldı, kimi de forma…

Durum böyleyken ne oluyor?

Çok değerli istisnai bazı kişiler dışında herkes her daim sessiz kalıyor.

Sadece şu oluyor, ben belgeleri halen yayınlamaya devam ederken, yediğim küfür, hakaret ve tehditler de halen gırla gidiyor.

Ben Beşiktaş'ta uçan paraların akıbetini belgelerle ortaya koyarken, Beşiktaş camiası bünyesindeki belli bir kesimin inanılmaz tepkisiyle karşılaşıyorum.

Pardon şu da oluyor. Fikret Orman hayatının tadını çıkartıyor. “Önemli bir iş insanıyım. Çok para kazandım. Bu davalarla uğraşacak zamanım yok, tatilimi yapıyorum, keyfimi kaçıracak halim yok." şeklinde demeç veriyor.

Bravo size Fikret Orman…

İyi tatiller…

Az bile yapıyorsunuz!

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Fikret Orman borular nerede?

Uzağa gitmeye gerek yok.

Bir ay önce yine belgelerle çok çarpıcı bir hususu kaleme aldım.

Neydi bu? Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park Arena Stadı'nın yapımı sırasında toplam 259.891 metre uzunluğunda boru ve 528.297 adet ek parça için para ödemesine karşın, boruların ve ek parçaların Beşiktaş Kulübü'ne teslim edildiğine dair bir teslim, tesellüm belgesi, irsaliye yahut herhangi bir evrak ortada yok.

Beşiktaş Kulübü parayı ödemiş, ilgili firma faturayı kesmiş, ama ortada boruların ve ek parçaların alındığına-verildiğine dair bir kayıt bulunmuyor.

Beşiktaş Kulübü'nün mevcut yönetimi, haliyle Fikret Orman'a ve dönemin CEO'su Gökhan Sarı'ya dava açtı.

Düşünebiliyor musunuz, toplam 259 kilometrelik, yani neredeyse İstanbul-Bolu mesafesindeki boruların akibeti belli değil.

528 bin 297 adet ek parça da cabası...

Bu borular ve ek parçalar stadın altında mı, yoksa başka bir yerde mi, yarınlarda göreceğiz!

Peki, geçen ay bu haberi belgelerle yazdım ne oldu?

Ne ilgili firmadan ses var, ne de Fikret Orman'dan...

Herkes hayatından memnun...

Bazı istisnai kişiler dışında Beşiktaş'ın önde gelen isimleri her zaman olduğu gibi yine ölü taklidi yapmaya devam etti.

Herkesin hesabı değişik tabii...

Bu hesaplar da yarınlarda ortaya çıkar elbet...

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Her türlü belgeye talibim

Belirtmemde yarar var.

Herhangi bir kişinin elinde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki mevcut yönetimle ilgili belge varsa eğer, bu belgeye de sonuna kadar talibim.

Bu sözüm özellikle Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay için geçerli...

Beşiktaş'ın eski başkanının ya da başkan adaylarının elinde minnacık da olsa bir belge bulunur herhalde.

Keza, bu bağlamda söylüyorum, kimin elinde KPMG raporunun tamamı ya da KPMG raporunun dışında başka bir rapor ya da belge varsa, bu belgeleri de yayınlamaktan çok büyük mutluluk, onur ve gurur duyarım.

Kimler neyin peşinde bilmiyorum ama ben sadece gerçeğin peşindeyim.

Bu işler lafla olmuyor.

Herkesin sözünde durması gerekiyor.

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Ahmet Nur Çebi'nin gerçek yüzü!

Fikret Orman başta olmak üzere bazı muhteremler demeç veriyor, sürekli kulis yapıyor, "Ahmet Nur Çebi'nin gerçek yüzünü yakın zamanda ortaya çıkartacağız" diye.

Harika...

İşte tam zamanı…

El ele vererek Ahmet Nur Çebi’nin gerçek yüzünü ortaya çıkartalım.

Sözünüzde durun Sayın Fikret Orman…

Hiç olmazsa bu kez sözünüzde durun.

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Ev adresimi ve telefon numaramı veriyorum

Ben kendi halinde bir muhabir olarak, Fikret Orman başta olmak üzere herkese desteğe hazırım.

Yeter ki tüm gerçekler ortaya çıksın.

Beşiktaş'ı ve diğer kulüpleri parasal anlamda kimler bu duruma getirdi, kimler operasyon yaptı, tek tek belirlensin.

Yeter ki birileri elini taşın altına koysun.

Bana her türlü belge ve bilgiyi ulaştıracak kişiler için iletişim adreslerimin tamamını bir kez daha veriyorum.

Cep telefonu numaram, 0549 371 07 05...

Ev adresim, Çevirmeci Sokak 70/27 Ortaköy, Beşiktaş İstanbul.

Mail adresim, [email protected]

Twitter hesabım, atigoll…

Instagram hesabım, atillaturker1961...

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İşte çatı davası

Şimdi yazımın başına döneyim.

Yani, çatı davasına...

Elimdeki dava dilekçesine bakarak yazıyorum.

Mevzunun önemi ve hassasiyeti bakımından dava dilekçesindeki ifadeleri aynen aktarıyorum.

Sizi dava dilekçesi ile baş başa bırakıyorum.

"Özel kapsamlı raporun (KPMG raporu) 36'ncı sayfasında yer alan, "İnşaat Faaliyetlerinde Yaşanan Aksaklıklar" başlıklı 4'ncü bölümünde, Vodafone Arena Stadyumu'nun, membran çelik çatı montajı işi sırasında yapılan işlemler nedeniyle, Beşiktaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İnşaat AŞ) toplam 2.805.756 Euro zarara uğratıldığı tespitine yer verilmiştir."

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Stadın çatı yapısı sözleşme hükümlerine aykırı olarak değiştirildi

Dava dilekçesine devam ediyorum.

"İz AŞ, 9 Ocak 2015 tarihinde Dernek'e (Beşiktaş Kulübü) yazılı şekilde başvurarak, sözleşmenin 2.5. maddesinde yer alan çatı örtüsü PTFE teflon membran malzemenin, cam elyaf dokumalı silikon laminasyonlu çatı membranı olarak değiştirilmesi ve sözleşmenin 6.4. maddesi gereğince teslim tarihi 15 Eylül 2014 olan işin, başlama tarihinin Ocak 2015 olarak belirlenmesi yönünde tadil talebinde bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen her iki talebin, sözleşme hükümlerine aykırı olmasına rağmen davalı (Fikret Orman) tarafından kabul edilmesi, İnşaat A.Ş.'nin zarara uğramasına neden olmuştur.

Malzeme değişim talebi, İnşaat AŞ Genel Müdürü İhsan Coşkun tarafından uygun görülmemiş, İhsan Coşkun 21 Ocak 2015 tarihinde yapılan işlemin bilgisi dahilinde yapılmadığı ve talebin kabulünün uygun olmadığı yönünde protokol üstüne şerh düşmüştür."

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Çatıda daha az kaliteli ve çok daha ucuz malzeme kullanıldı

Dava dilekçesinin 11. maddesi aynen şöyle:

"İmzalanan protokol sonucunda sözleşme hükümlerine ve teknik şartnameye aykırı şekilde, Vodafone Arena Stadı'na, PTFE teflon membran malzeme yerine daha az kaliteli olan ve çok daha ucuz olan cam elyaf dokumalı silikon malzemeden imal edilmiş çatı malzemesi monte edilmiştir. Bununla birlikte sözleşme hükümleri gereğince, teflon membran malzeme bedeli de dahil olmak üzere toplam 16.700.00 Euro olan sözleşme bedeli, İz AŞ'ye, malzeme değişimi kaynaklı herhangi bir fiyat revizyonu yapılmaksızın, eksiksiz ödenmiştir."

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Çatının deforme olması ve yağmur sularını sızdırması üzerine...

Dava dilekçesine devam ediyorum.

"Sonraki yıllarda, stadyuma monte edilen çatının deforme olması ve yağmur sularını sızdırması üzerine, 21 Ekim 2019 tarihinde göreve başlayan Dernek (Beşiktaş Kulübü) Yönetim Kurulu tarafından stadyumun çatısında kullanılan malzeme ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) inceleme talebinde bulunulmuş; ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan testler sonucunda Dernek'e (Beşiktaş Kulübü) sunulan 13 Şubat 2020 tarihli raporda, yapılan membran çatının ihtiyacı karşılar nitelikte olmadığı, membran malzemenin şartnamede belirlenen dokuma özelliklerini taşımadığı, yarı saydam olması gereken malzemenin neredeyse hiç saydam olmadığı tespitinde bulunulmuştur.

Dava konusu olay hakkında KPMG tarafından yapılan incelemeler sonucu, sözleşmenin 5.1. maddesinde, 2.100.000 Euro olarak belirlenen PTFE membran çatı bedelinin, çatı inşaatı gereği gibi tamamlanmadığı halde ödenmiş olduğu ve yapılması gereken yenileme çalışmasının İnşaat A.Ş.'ye (Beşiktaş) maliyetinin toplam 2.204.556 Euro olduğu tespit edilmiştir."

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Gecikme cezası hatalı hesaplandı

Dava dilekçesinin devamını aktarıyorum:

"Gecikme cezası hesaplanarak, 18 Aralık 2015 tarihi ile 10 Ocak 2016 tarihleri arasındaki 22 günlük gecikme için 183.700 Euro gecikme cezası faturaya yansıtılmıştır.

Ancak, yapılan bu gecikme günü hesabı hatalı olduğundan İnşaat AŞ (Beşiktaş) zarara uğramıştır.

İz AŞ'nin işi, 29 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 498 günde bitirdiği göz önüne alınırsa toplam gecikme süresinin 94 gün olduğu ortaya çıkacaktır. Gecikme günü ile sözleşmenin 20. maddesinde mutabık kılınan günlük gecikme cezası birlikte hesaplandığında (94 gün x 8350 Euro), İnşaat AŞ'nin talep etmesi gereken toplam gecikme cezası 784.900 Euro olarak bulunacaktır. Bu sebeple İnşaat AŞ, İz AŞ'ye ödediği ihale bedelinden mahsup etmesi gereken 601.200 Euro bedeli davalının kusurlu davranışı nedeniyle mahsup edememiştir.

Son tahlilde, kanun ve esas sözleşme gereğince, İnşaat AŞ'nin menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi gereken davalı Fikret Orman'ın, yaptığı hukuka aykırı işlem ile İnşaat AŞ'yi (Beşiktaş) toplam 2.805.756 Euro zarara uğrattığı açıktır."

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"2 milyon 805 bin Euro'nun Fikret Orman'dan faiziyle tahsiline..."

Dava dilekçesinin sonuç ve istem bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

1-Davamızın kabulü ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, zarar miktarı olan 2.805.756 Euro bedelin, Davalı (Fikret Orman) tarafından TAZMİNİNE,

2-3095 sayılı kanunun 4/a maddesi uyarınca bu tazminat alacağına yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden faiz işletilmesine; Sayın Mahkemenizce zararın Türk Lirası üzerinden tazminine karar verilmesi halinde ise aynı kanunun 2'nci maddesi uyarınca, kısa vadeli avanslar için uygulanan faiz oranında işleyecek faizin ve faiz ile karşılanmayacak tutarın davalıdan (Fikret Orman) TAHSİLİNE,

3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya (Fikret Orman) YÜKLETİLMESİNE karar verilmesini arz ve talep ederiz.

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Hesap ödenecek

Durum bu dostlar...

Olduğu gibi aktardım.

Görünen o ki...

Yarınlar çok daha büyük mevzulara gebe...

Davalar birbirini kovalayacak.

Herkes hesap verecek.

Doğrusu bu çünkü...

Beşiktaş'ın her bir kuruşunun nereye gittiği, kimlere gittiği, nasıl gittiği er ya da geç ortaya çıkacak.

Her ne kadar birileri günü kurtarma doğrultusunda sağa sola sallansa da...

Beşiktaş'ta bu hesap mutlaka sorulacak.