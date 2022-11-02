Sergen Yalçın'ın Aboubakar anısı. Sosyal medyada gündem oldu. ''Dedim vuruldu mu bu?''

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda sakatlığı nedeniyle çok konuşulan Aboubakar ile ilgili Sivasspor deplasmanında yaşanılanları anlattı. Sergen Yalçın'ın anlattığı anı sosyal medyada gündem oldu.

Aboubakar o sezon Sivas deplasmanından sonra bir daha forma giymedi. Beşiktaş sezonu şampiyon tamamlarken 26 maçta 15 gol ve 5 asist üreten Aboubakar sezon sonu takımdan ayrılmıştı.

İşte Sergen Yalçın'ın Aboubakar anısı;

"Anlatmayacaktım ama anlatacağım... Sivas'a maça gittik. Aboubakar sakattı, buna baskı yaptılar oyna diye. Bu da 'Tamam ben oynayacağım kendimi riske atacağım' falan dedi."

"Maç başladı, zaten hiçbir şey yapmıyor. Depar bile atmıyor, koşmuyor. Çok rutin oynuyor. Dakika 44'e falan geldi, bir pozisyon oldu bu kendini yere attı 'Aah!' diye bağırmaya başladı."

''GÜLECEĞİM, KENDİMİ ZOR TUTUYORUM''

"Dedim 'Ne oldu ya, vuruldu mu bu?' dedim. Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu. Böyle bir acı hissetme modeli yok, olamaz yani. Sakatlandım dersin, devreye bir dakika var zaten. 'Hocam beni değiştir' dersin."

"Öyle hareketler yaptı ki sahada, ben güleceğim ama kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor rezil olacağız. Dedim herhalde vuruldu bu, tribünden falan ateş ettiler bir bakın buna... O kadar abartmaya da gerek yok"