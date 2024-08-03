Beşiktaş Galatasaray'ı eze eze şampiyon oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Galatasaray'ı eze eze şampiyon oldu

Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı 5-0'lık tarihi skorla yenmeyi başaran Beşiktaş, şampiyon oldu ve sezona kupayla başladı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı ve yeni sezona şampiyon olarak girdi.

Beşiktaş'a kupaya getiren golleri 1. ve 81. dakikada (penaltı) Immobile, 53. dakikada Svensson, 90+1'de Rafa Silva ve 90+2'de Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.

IMMOBILE TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.
Ayrıca İtalyan golcü, 21. saniyede attığı golle Süper Kupa tarihindeki en erken golü kaydetti.

Bundan bir önceki rekor, Şanlıurfa'da oynanan ve yarıda kalan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi'nin attığı goldü.

BRONCKHORST'TAN İLK MAÇINDA KUPA
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıktı.

İlk maçında Galatasaray'ı devirmeyi başaran Bronckhorst, Beşiktaş kariyerine kupa alarak başladı.

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