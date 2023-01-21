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Aboubakar İstanbul'da. Kayserispor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar, sabaha karşı özel uçakla İstanbul'a indi

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 06:24
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Beşiktaş golcüsüne kavuştu

Aboubakar İstanbul'da. Kayserispor maçında oynayacak mı?
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Beşiktaş'ın Manchester United'a giden Wout Weghorst'un yerine anlaşmaya vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, sabaha karşı İstanbul'a indi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Aboubakar, saat 05.30'da havalimanından ayrıldı.

Aboubakar'ı bir grup taraftar karşıladı.

Suudi Arabistan'dan Al Nassr Kulübü ile sözleşmesini feshetmesinin ardından ayrılan Aboubakar, bugün takıma katılacak.

Siyah beyazlı kulüp Aboubakar'ın işlemlerini yarınki Kayserispor maçına kadar bitirmeye çalışacak. 

Aboubakar, Beşiktaş'ta 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

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