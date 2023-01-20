Fenerbahçe'den flaş Aboubakar açıklaması

Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Selahattin Baki, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçından sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Baki, şu ifadeleri kullandı:

- Son derece ciddi bir tempoya girdik. Birçok rakibimizden daha çok maç yaptık. Dünya Kupası’na kadar olan süreçte camianın özlediği, beklediği daha sonra takdir ettiği güçlü bir oyun ortaya koyarak ciddi anlamda da gol atarak zirvede kalmayı başardık.

- O zaman da söylemiştik, 'Futbolun doğasında bu tür erken form tutan takımlarda inişler, düşüşler olur ve tekrar çıkışı olur'. Önemli olan düştüğümüz maçlarda hiçbir çatlağa izin vermeden camia olarak kenetlenip yürümek önemli dedim. Öyle bir dönem de yaşadık.

- Yavaş yavaş çıkışımız başladı diyebilirim. Camiamızdan ricam olacak, suni gündemlere takılmasınlar. İddia edilen bütün senaryoları okudum. Hiçbir şekilde böyle şeyler yaşanmadı. Her şey gayet iyi gidiyor.

- Uzun süredir de ortada gözükmeyen rakip yöneticilerimiz var. İş Fenerbahçe olduğu zaman, kendilerini ilgilendirmeyen maçlar olduğu zaman bile anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor. Daha önce de olmuştu. Eleştirisinin 5 saniye sonra çürüdüğünü hep beraber gördük. Çünkü uzatma dakikalarının yüzde 50’si de oynanmadı. Mesela ofsaytımsı diye literatüre geçecek bir skandal yaşayan Türk futbolunda, onda dahi ağzını açmayanlar, Fenerbahçe’nin Gaziantep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili polemik yapmaya çalışıyorlar. Kendi camialarının haklarını korumaya davet ediyorum. Bizlerin bu tür verdiği demeçler taraftarı etkiliyor. Fazla düşünüp az konuşmamız lazım.

ABOUBAKAR'I İSTERSEK ALIRIZ

Baki, Aboubakar'la ilgilenip ilgilenmedikleriyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

- Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan’da, bizim oradaki çevrimizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız.

- Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz.

- Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle daha sonra da kendisiyle masaya otururuz. Bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alıp getiririz.