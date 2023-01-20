20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den flaş Aboubakar açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Aboubakar açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerinden Selahattin Baki, Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 05:03
Takip Et

Fenerbahçe yöneticisi Baki'den transfer sözleri

Fenerbahçe'den flaş Aboubakar açıklaması
+
Aa
-

Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Selahattin Baki, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçından sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Baki, şu ifadeleri kullandı:

- Son derece ciddi bir tempoya girdik. Birçok rakibimizden daha çok maç yaptık. Dünya Kupası’na kadar olan süreçte camianın özlediği, beklediği daha sonra takdir ettiği güçlü bir oyun ortaya koyarak ciddi anlamda da gol atarak zirvede kalmayı başardık. 

- O zaman da söylemiştik, 'Futbolun doğasında bu tür erken form tutan takımlarda inişler, düşüşler olur ve tekrar çıkışı olur'. Önemli olan düştüğümüz maçlarda hiçbir çatlağa izin vermeden camia olarak kenetlenip yürümek önemli dedim. Öyle bir dönem de yaşadık. 

- Yavaş yavaş çıkışımız başladı diyebilirim. Camiamızdan ricam olacak, suni gündemlere takılmasınlar. İddia edilen bütün senaryoları okudum. Hiçbir şekilde böyle şeyler yaşanmadı. Her şey gayet iyi gidiyor. 

- Uzun süredir de ortada gözükmeyen rakip yöneticilerimiz var. İş Fenerbahçe olduğu zaman, kendilerini ilgilendirmeyen maçlar olduğu zaman bile anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor. Daha önce de olmuştu. Eleştirisinin 5 saniye sonra çürüdüğünü hep beraber gördük. Çünkü uzatma dakikalarının yüzde 50’si de oynanmadı. Mesela ofsaytımsı diye literatüre geçecek bir skandal yaşayan Türk futbolunda, onda dahi ağzını açmayanlar, Fenerbahçe’nin Gaziantep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili polemik yapmaya çalışıyorlar. Kendi camialarının haklarını korumaya davet ediyorum. Bizlerin bu tür verdiği demeçler taraftarı etkiliyor. Fazla düşünüp az konuşmamız lazım.

ABOUBAKAR'I İSTERSEK ALIRIZ

Baki, Aboubakar'la ilgilenip ilgilenmedikleriyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

- Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan’da, bizim oradaki çevrimizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız. 

- Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz. 

- Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle daha sonra da kendisiyle masaya otururuz. Bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alıp getiririz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
2
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
3
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
4
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
5
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
6
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
7
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Biden 'gizli belgelerle' ilgili konuştu: Hiçbir pişmanlığım yok
﻿Biden 'gizli belgelerle' ilgili konuştu: Hiçbir pişmanlığım yok
﻿Biden 'gizli belgelerle' ilgili konuştu: Hiçbir pişmanlığım yok
﻿Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
﻿Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
﻿Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.