Aboubakar bugün gelemiyor: Sorun çıktı

Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.

Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bu gece İstanbul'a gelecekti ancak Kamerunlu golcünün İstanbul'a gelişinde rötar yaşandı. Al Nassr'ın seyahat belgesi göndermemesi nedeniyle Aboubakar'ın İstanbul'a gelişi cumartesi gününe kaldı.

İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.