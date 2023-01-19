Aboubakar Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlı kulüp, Weghorst'un Manchester United'la anlaşması üzerine Ronaldo'nun transferi nedeniyle Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın yolları ayırmayı kararlaştırdığı eski golcüsü Aboubakar'la el sıkışmıştı.

Aboubakar'ın alacaklarının tahsil etmek için Suudi Arabistan'da kalması nedeniyle transfer uzamıştı.

Bu akşam saatlerinde Aboubakar Al Nassr'dan alacaklarını aldı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bunun üzerine Beşiktaş'ın Kayserispor maçına yetiştirmek amacıyla Aboubakar için özel uçak gönderdiği belirtildi.

Yarın İstanbul'da olması beklenen Aboubakar'la 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aboubakar 2 dönem forma giydiği Beşiktaş'ta 67 maçta 35 gol atarken, 2 lig, 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı.