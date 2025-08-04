Beşiktaş istiyordu! Yerinde kaldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Patrik Schick'in sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çek milli futbolcu Schick ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Sparta Prag, Sampdoria, Roma ve Leipzig gibi takımlarda oynayan tecrübeli forvet, 2020'de Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Schick, Bayer Leverkusen kariyerinde 168 maça çıktı ve 81 gol kaydetti.

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