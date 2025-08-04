Beşiktaş istiyordu! Yerinde kaldı

Kaynak: AA
Beşiktaş istiyordu! Yerinde kaldı

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'de forma giyen Patrik Schick'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken, Çek oyuncu geleceği hakkında kararını verdi. Tecrübeli golcü, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Patrik Schick'in sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çek milli futbolcu Schick ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Sparta Prag, Sampdoria, Roma ve Leipzig gibi takımlarda oynayan tecrübeli forvet, 2020'de Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Schick, Bayer Leverkusen kariyerinde 168 maça çıktı ve 81 gol kaydetti.

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