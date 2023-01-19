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Amir Hadziahmetovic'te Beşiktaş'a rakip çıktı

Beşiktaş, Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için teklifte bulunmuştu. Şimdi Galatasaray'ın da bu futbolcu için harekete geçtiği ortaya çıktı

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:22
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Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da Hadziahmetovic'i istedi

Amir Hadziahmetovic'te Beşiktaş'a rakip çıktı
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Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, 2015 yılından bu yana Konyaspor'da forma giyiyor.

Şu anda 25 yaşında olan futbolcu orta sahada görev yapıyor.

Düne kadar kimsenin ilgilenmediği Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ın talip olmasının ardından birden kıymete bindi.

Konyaspor da bu futbolcu için Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu resmen açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından futbolcuya bu kez de Galatasaray talip oldu.

TRT Spor'daki habere göre Sarı kırmızılılar Amir Hadziahmetovic için harekete geçti.

Konyaspor Kulübü'ne en kısa sürede resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

Hadziahmetovic, bu sezon Konyaspor'da 18 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı.

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