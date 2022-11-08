Öğrenci yurdunda gece İzmir Marşı yankılandı: Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa

İstanbul’un Güngören ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Kız Öğrenci Yurdu’nda Retrobüs müzik grubunun katılımıyla konser düzenlendi.

Konserin sonlarında öğrenciler hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

YURDU “YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA” SESLERİYLE İNLETTİLER

Tele1’den Egehan Erkün’ün haberine göre; “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” sözleriyle yurdu inleten öğrencilere, Retrobüs grubu öğrencilere, “Herkes görünce birine aşık olur biz O’na aşık olduk, o masmavi gözlere… Biz onun devrimlerine ve ilkelerine aşık olduk. Gözlerimizi kapatsak o masmavi gözler, o silüet gözümüzün önünde. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için söyler miyiz o şarkıyı” diyerek Belkıs Özener’in ‘Benim Gözüm Sende’ isimli eserini okudu.