Beşiktaş sağ bekini Bundesliga'da buldu!

Beşiktaş sol açığa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken, siyah beyazlılar için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi.

Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şokta

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Bundesliga kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü. Mainz'ın Beşiktaş'tan gelen teklife henüz yanıt vermediği ve Alman kulübünün düşünme aşamasında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe imkansızı başardı!

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!