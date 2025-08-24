Beşiktaş sağ bekini Bundesliga'da buldu!

Beşiktaş sağ bekini Bundesliga'da buldu!

Taylan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal'ın, Bundesliga ekibi Mainz'da forma giyen Anthony Caci'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş sol açığa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken, siyah beyazlılar için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Bundesliga kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü. Mainz'ın Beşiktaş'tan gelen teklife henüz yanıt vermediği ve Alman kulübünün düşünme aşamasında olduğu belirtildi.

