Beşiktaş şov yaptı

Sporda acayip yoğun ve heyecanlı günler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz…

Adrenali yüksek, oldukça “gürültülü” bir futbol sezonunu geride bıraktıktan sonra, dinlenmeden A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası heyecanını yaşadık…

Şampiyonada çeyrek finali gören A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti…

Daha sonra TFF seçimlerinin heyecanı yaşandı…

Türki Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu…

Göreve başladığı ilk dakikadan, son dakikaya kadar eleştirilen Mehmet Büyükekşi istemeye istemeye koltuğundan kalktı…

Pardon kaldırıldı!

Futbol heyecanına nokta konmadan Paris Olimpiyatları başladı…

Olimpiyatların 8. Gününde madalya avımız devam ediyor…

Olimpiyatlara küçük bir ara verdikten sonra “Süper Kupa” heyecanı ile tekrar futbollu günlere “merhaba” dedik…

Takımların “yeni transferleri, hazırlık maçları” derken Beşiktaş’ın Galatarasay’ı 5-0 mağlup ettiği ve 10. kez müzesine götürdüğü Süper Kupa maçının keyfini yaşadık…

2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile sezonu beklentilerin çok çok altında bitiren, ancak Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ın bu zorlu mücadelesinde, bir bakıma takımlar görücüye çıktılar…

Galatasaray, Kopenhag’dan Elias Jelert ile Fenerbahçe’den Batshuayi renklerine dahil etti…

Sarı-kırmızılılar, orta sahayı güçlendirme adına Norwich City’den Gabriel Sara transferinde sona geldiler. Dün akşam İstanbul’a gelen Brezilyalı futbolcunun transferi sağlık kontrolünün ardından imzaya kaldı…

Galatasaray Tete’yi gözden çıkardı ve Panathinaikos takımına verdi…

Zaniolo’yu da Atalanta’ya kiraladılar…

Beşiktaş ise önce teknik ekipte değişikliğe giderek, takımı Endonazya asıllı Hollandalı Giovanni van Bronckhorst’a teslim etti…

Kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva. Gabriel Paulista ve Rizespor’dan Emirhan Topçu’nun transferleriyle oldukça güçlendi…

Beşiktaş’ın bu sezon en büyük transferi hiç şüphesiz ki, alt yapıdan gelen ve hazırlık maçlarında göz dolduran Mustafa Erhan Hekimoğlu olacak…

Geçen sezon şampiyonluk yarışında yaya kalan siyah-beyazlılar, aynı sıkıntıyı yaşamamak için, kadrolarını Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edecek seviyeye getirdiler.

MAÇA GELİNCE

Bir yanda kupayı daha önce 17 kez kazanan, istikrarlı kadrosuyla son iki sezonda şampiyon olan Galatasaray, diğer tarafta teknik ekibiyle birlikte kadrosunu yenileyen ve kupayı 9 kez müzesine götüren Beşiktaş...

Her iki takımın hedefi de Süper kupayı kazanarak sezona yüksek moralle başlamak...

Maç öncesi ısınmaya çıkan her iki takım oyuncularına da taraftarları da büyük destek verdi. Bu coşku maç boyunca devam etti…

Galatasaray’ın vuruşuyla başlayan karşılaşmanın daha 25. Saniyesinde Nelson’un yaptığı hatayı affetmeyen İmmobile Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi...

5. dakikadan sonra Galatasaray’ın oyunu rakip yarı alana yıkma çabaları vardı. 13. dakikada İcardi ve 15. dakikada Kerem’in defans arkasına sarkarak attıkları goller ofsayttan döndü…

Hakem daha 20. dakikada her iki takımdan 2’şer olmak üzere 4 sarı kart gösterince tepkilere neden oldu…

Beşiktaş ön alanda baskı yaparak Galatasaray defansını hata yapmaya zorlayarak rakibin çıkmasını önledi…

Galatasaray iyi pas yaparak en tehlikeli atağını 34. dakikada Ziyech ile geliştirdi, ancak Beşiktaş defansı Musrati ile tehlikeyi kornerle önledi…

45. dakikada Rafa Silva’nın pasında topla buluşan İmmobile müsait durumda topu auta attı…

Beşiktaş’ın ikinci bölgede kaptığı toplarla tehlikeli olmaya çalıştığı maçın ilk yarısı bol top kayıpları ve fauller ile dolayasıyla 5 sarı kartla geçti ve siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.…

İKİNCİ YARIDA 4 GOL

Galatasaray ikinci yarıya Mertens ve Kerem’in yerine Batshuayi ve Barış Alper’i alarak başladı. Ancak önce İmmobile ve sonra Colley ile gole yaklaşan Beşiktaş oldu…

49. dakikada etkili gelen Galatasaray Batshuayi ile gole yaklaştı, kaleci Mert topu ayağıyla kornere attı...

53. dakikada organize paslarla gelen Beşiktaş, içeriye kateden Svenson ile 2-0’ı buldu. Bu golle Beşiktaş tribünleri bir kez daha ayağa kalktı…

Galatasaray teknik adamları 60. dakikada Yunus ve Kerem Demirbay’ı oyuna alarak iki hamle daha yaptı...

Buna karşılık Beşiktaş, Galatasaray’ın top kayıpları ve ikinci bölgede kaptığı toplarla tehlikeli olmaya devam etti...

Rahat olan, pas yapan, soğukkanlı hareket eden ve doğru oynayan, oyun disiplinine bağlı kalan Beşiktaş rakibin hatalarından da yararlanarak rakip yarı alanda topa sahip olmaya ve Galatasaray kalesinde tehlikeli devam etti.

79. dakikada Gedson’un ceza alanı içerisinde indirilmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi…

Atışı kullanan İmmobile 80. dakikada kendisinin 2. ve takımının 3. golünü atarak Beşiktaş’ı iyice rahatlattı…

87. dakikada Nelson kırmızı kart görünce Galatasaray sahada 10 kişi kaldı…

90. dakikada yine kombine atakla gelen Beşiktaş, Rafa Silva ile skoru 4-0’a taşıdı…

Beşiktaş Rafa Silva’nın pasıyla topla buluşan genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu ile 5. golü buldu ve geçen yılın şampiyonu, lig öncesi hiçte iyi bir görüntü vermeyen Galatasaray karşısında adeta şov yaparak süper kupayı 10. kez müzesine götürdü.