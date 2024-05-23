Beşiktaş'a geçici olarak geldi. Serdar Topraktepe kupayı kaldırdı

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş'a geçici olarak geldi. Serdar Topraktepe kupayı kaldırdı

Türkiye Kupası Serdar Topraktepe2nin ellerinde yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Nefes kesen mücadelede siyah-beyazlılar Trabzonspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş’a kupayı golleri 45+3’te Penaltıdan Ghezzal, 54’te Salih Uçan ve 90+4’te Musrati kaydetti.

Trabzonspor’un golleri ise 13. Dakikada Onuachu ve 89. Dakikada Pepe attı.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 11. kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

Kaptan Necip Uysal'ın elinde yükselen Türkiye Kupası ardından teknik direktör Serdar Topraktepe'ye geldi.

Santos'un ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen Serdar Topraktepe'ye taraftarlar büyük sevgi gösterdi.

İlgili Haberler
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
Mehmet Büyükekşi açıkladı. Ali Koç şaştı kaldı
Ekrem İmamoğlu Hasan Arat'ı zor zapt etti
Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor
Son Haberler
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı Spor
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu Video
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı Spor
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden gençlere güzel haber Gündem
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden gençlere güzel haber
Minibüs ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı: 14 yaralı Yaşam
Minibüs ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı: 14 yaralı
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı Spor
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Gündem
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı