Beşiktaş'a geçici olarak geldi. Serdar Topraktepe kupayı kaldırdı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Nefes kesen mücadelede siyah-beyazlılar Trabzonspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş’a kupayı golleri 45+3’te Penaltıdan Ghezzal, 54’te Salih Uçan ve 90+4’te Musrati kaydetti.
Trabzonspor’un golleri ise 13. Dakikada Onuachu ve 89. Dakikada Pepe attı.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 11. kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
Kaptan Necip Uysal'ın elinde yükselen Türkiye Kupası ardından teknik direktör Serdar Topraktepe'ye geldi.
Santos'un ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen Serdar Topraktepe'ye taraftarlar büyük sevgi gösterdi.
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