Beşiktaş taraftarının sahaya attığı oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

İstanbul'dan hareket eden yardım tırı, Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş Futbol Akademisinin kurduğu çadır kente getirildi.

Depremzede çocuklar için gönderilen oyuncak ve formalar, anaokulu olarak hizmet veren çadırın önünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz, bazı Beşiktaşlı yöneticiler ve eşleri ile "Kral Şakir" çizgi filmi kahramanlarının maskotları tarafından dağıtıldı.

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Fırat Fidan'ın eşi Gizem Fidan da dağıtımın yapıldığı alanın arkasındaki çadırda kalan ve depremde ayağı kırılan bir çocuğa oyuncak hediye etti.