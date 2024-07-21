Beşiktaş transferi açıkladı. İmzayı attı formayı giydi

Beşiktaş'tan flaş transfer
Beşiktaş Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. Yeni transfer imzayı attıktan sonra formasıyla poz verdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında libero Alara Altundağ’ı kadrosuna kattı.
Alara Altundağ’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Alara Altundağ kimdir?
5 Haziran Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. 160 cm boyundaki oyuncu; PTT Spor, Keçiören Bld. Bağlum SK, Sigorta Shop Kalecik, Mert Grup Sigorta, Çukurova Belediye SK ve Karayolları kulüplerinde forma giydi."