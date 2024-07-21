Beşiktaş transferi açıkladı. İmzayı attı formayı giydi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş transferi açıkladı. İmzayı attı formayı giydi

Beşiktaş, yeni transferini açıkladı. İmzayı atar atmaz siyah beyazlı formayı da giydi.

Beşiktaş'tan flaş transfer

Beşiktaş Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. Yeni transfer imzayı attıktan sonra formasıyla poz verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında libero Alara Altundağ’ı kadrosuna kattı.

Alara Altundağ’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Alara Altundağ kimdir?

5 Haziran Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. 160 cm boyundaki oyuncu; PTT Spor, Keçiören Bld. Bağlum SK, Sigorta Shop Kalecik, Mert Grup Sigorta, Çukurova Belediye SK ve Karayolları kulüplerinde forma giydi."

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