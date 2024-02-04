Beşiktaş yöneticisi Burak Aslan Worrall transferinin detaylarını 'tehdit edildim' diyerek açıkladı

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Beşiktaş yöneticisi Burak Aslan Worrall transferinin detaylarını 'tehdit edildim' diyerek açıkladı
Joe Worrall'ın transfer görüşmelerinde bizzat yer alan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, çok çarpıcı detaylar anlattı.

Beşiktaş; İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
27 yaşındaki İngiliz stoper apar topar İstanbul'a getirildi.
Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip eden Joe Worrall'ın transferi konusunda çok önemli bir detayı Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Burak Aslan yaptı.
Trabzonspor maçının devre arasında basın mensuplarıyla Joe Worrall transferinin perde arkasını anlatan Aslan, tehdit edildiğini açıkladı.
Aslan, "Bu transferi bitirmek için çok yoğun çalıştık. Hatta ben menajerler tarafından tehdit edildim. Yeni transferimiz şu anda İstanbul'da yanımızda. Beni tehdit eden insanlar telefonlarını kapattılar" diye konuştu.

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