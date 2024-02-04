Feyyaz Uçar Semih'e gelen teklifleri açıkladı: 'Elimizde tutamayız'

Trabzonspor'u 2-0'lık skorla yenerek kötü gidişi durduran Beşiktaş'ta; maçın yıldızı 2 gol atan Semih Kııçsoy'du.

18 yaşındaki futbolcu hem performansı hem de attığı güzel gollerle ayakta alkışlandı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Siyah-Beyazlı kulübün futboldan sorumlu yönetim kurulu Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş sözler sarf etti.

Feyyaz Uçar, "Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez, teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de Montella da kadroya davet edecektir. Ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olacak" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Uçar, "Avrupa'da transfer dönemi bitti, bizde devam ediyor. Arayışlarımız var. Bugün bir oyuncu geldi. Nottingham Forest'ın kaptanı ve lider bir oyuncu. İstediğimiz şekilde gelişirse başka transfer yapacağız" ifadesini kullandı.