Joe Worrall Beşiktaş'ta. Atkıyı taktı maça gitti

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Joe Worrall Beşiktaş'ta. Atkıyı taktı maça gitti
Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Joe Worrall, İstanbul'a geldi ayağının tozuyla Tüpraş Stadı'na gitti.

Beşiktaş'ın; Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki İngiliz stoper havalimanından ayağının tozuyla Tüpraş Stadı'na gitti. Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip eden Worrall, taraftarları selamladı.
Beşiktaş atkısını boynuna geçiren Joe Worrall, Tüpraş Stadı'nın koridorlarında kameralara yakalandı.
Anlaşma şartlarına göre Beşiktaş, Nottingham Forest'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin Euro maaş verecek.
İki kulüp arasındaki anlaşmada satın almma maddesi de bulunuyor. Beşiktaş, Worrall ile devam edip etmeme kararını sezon sonunda netleştirecek.
Worral; bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre aldı.
Trabzonspor maçını tribünden takip eden Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall, Başkan Hasan Arat ile bir süre sohbet etti.

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