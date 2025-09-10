Beşiktaş'a 96 milyon euroluk golcü!

Trendyol Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ueni hocasının raporu doğrultusunda planlamalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, forvet transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TIMO WERNER BOMBASI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, son olarak gündemine Timo Werner'i aldı. Bonservisi Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de olan yıldız futbolcu, son olarak Premier Lig temsilcisi Tottenham'da kiralık olarak forma giymişti.

Beşiktaş’ın gündeminde olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezon sonu kulübü Leipzig ile sözleşmesi sona eriyor.

