Beşiktaş'a Gedson Fernandes şoku. Tüm planlar bozuldu

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, Gedson Fernandes'ten gelen bir haber planları bozdu.

Beşiktaş'a Gedson Fernandes şoku. Tüm planlar bozuldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak siyah beyazlılarda hiç hesapta olmayan Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Çünkü yönetim gelen tekliflere rağmen Güneş'in mutlaka kalmasını istediği Fernandes'i bırakmak istemiyordu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Roma Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldız için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

Beşiktaş Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon euroya almıştı. Gedson eğer 20 milyon euroya satılırsa siyah beyazlılar, 4 milyon euro kâr edecek.

Beşiktaş buna rağmen Gedson'u bırakmak istemediğini ifade etti. Ancak Gedson'dan gelen cevap şoke etti. Portekizli futbolcu İtalya'ya gitmek istediğini bildirdi.

24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Öne Çıkanlar
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Son Haberler
Gözlerini para bürümüş. Engelli insanlara bu yapılır mı? Güncel
Gözlerini para bürümüş. Engelli insanlara bu yapılır mı?
Köy evi yandı yaşlı kadın öldü Güncel
Köy evi yandı yaşlı kadın öldü
Kapıya tırmandı ama sınava yine de giremedi. YKS'den son dakika görüntüleri Güncel
Kapıya tırmandı ama sınava yine de giremedi. YKS'den son dakika görüntüleri
Tarihi olan telefonlar geri dönüyor. Düğmeye basıldı Teknoloji - Otomotiv
Tarihi olan telefonlar geri dönüyor. Düğmeye basıldı
Bayram ikramiyesine zammın Z'si yok. Yandaş medyanın duyurduğu zam hayal oldu Ekonomi
Bayram ikramiyesine zammın Z'si yok. Yandaş medyanın duyurduğu zam hayal oldu
Tüm dünyanın peşinde olduğu sır Türkiye'de iddiası Kültür Sanat
Tüm dünyanın peşinde olduğu sır Türkiye'de iddiası
Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılar. Veterinerler açıkladı Sağlık
Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılar. Veterinerler açıkladı