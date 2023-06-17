Beşiktaş'a Gedson Fernandes şoku. Tüm planlar bozuldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak siyah beyazlılarda hiç hesapta olmayan Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Çünkü yönetim gelen tekliflere rağmen Güneş'in mutlaka kalmasını istediği Fernandes'i bırakmak istemiyordu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Roma Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldız için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

Beşiktaş Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon euroya almıştı. Gedson eğer 20 milyon euroya satılırsa siyah beyazlılar, 4 milyon euro kâr edecek.

Beşiktaş buna rağmen Gedson'u bırakmak istemediğini ifade etti. Ancak Gedson'dan gelen cevap şoke etti. Portekizli futbolcu İtalya'ya gitmek istediğini bildirdi.

24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.