Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.,
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Al-Musrati ve Amartey sakatlıklarını atlattılar ve takımla beraber idmanlara başladılar
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