Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı

Kaynak: Milliyet
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı
Real Madrid'de Arda Güler'in yaptığı teknik direktör Ancelotti'ye iletildi.

İspanyol basınında Arda Güler'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde Arda Güler'in Arda Güler'in takımda fazla yer bulamaması nedeniyle sinirlendiği ve disiplinsiz hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

İspanyol basınından Relevo'da yer alan haberde Arda Güler'in disiplinsiz hareketlerini takım içinden bazı kişilerin teknik direktör Ancelotti'ye de ilettiği belirtildi. Arda'nın Almería maçının olduğu gün, oynamayacağını öğrendiğinde ısınma yeleğini yere fırlattığı haberde yer aldı.

Ancelotti'nin duyduklarına inanamadığı, ancak Arda Güler'le bir görüşme yaptığı ve uyarıda bulunduğu da ifade edildi.

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