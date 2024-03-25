PFDK sevkleri ortaya çıktı. Ünlü gazeteci ceza alacak isimleri açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
PFDK sevkleri ortaya çıktı. Ünlü gazeteci ceza alacak isimleri açıkladı
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında kimlerin ceza alacağı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanırken karşılaşmanın ardından futbolcuların sevinmesine tepki gösteren bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı.

1081782193-0-52-999-614-640x0-80-0-0-6ebe0b931a39b175074ef869866e1e0e.jpg

Oyuncuların da karşılık vermesi ile büyüyen olaylarda kavganın fitilini ateşleyen taraftarlar mahkeme tarafından tutuklandı.

Olaylara dahil olan futbolcuların ise TFF tarafından herhangi bir ceza alıp almayacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken bomba bir iddia geldi.

1826b190-e4fa-11ee-9084-b3271230d3c7.jpg

Umut Eken'in haberine göre olaylara dair PFDK sevkleri yarın (salı) açıklanacak. Her iki kulüp dışında 15 civarı oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli ile ilgili sevk olacak.

Raporları yazılan, sevk edilmesi beklenen isimler şöyle:

Trabzonspor
Egemen Korkmaz
Muhammed Taha Tepe
Akredite kulüp personelleri

Fenerbahçe
Osayi Samuel
Oosterwolde
Batshuayi
İrfancan Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Akredite kulüp personelleri,

ekran-goruntusu-2024-03-25-221853.png

İlgili Haberler
Dusan Tadic tarih yazdı
Dusan Tadic tarih yazdı
GS TV Acun Ilıcalı'ya mı satılacak? İlk açıklama geldi
Fenerbahçe deplasmanda rahat kazandı. Averaj farkıyla lider oldu
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı
Beşiktaş'ın maçının biletleri tamamen tükendi
Beşiktaş'ın maçının biletleri tamamen tükendi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi belediye otobüsüyle götürmek istedi
Hapishaneden çıkan Dani Alves ortalığı karıştırdı
Hapishaneden çıkan Dani Alves ortalığı karıştırdı
FIFA müfettişleri İstanbul'da açıklaması
FIFA müfettişleri İstanbul'da açıklaması
Şarlıurfa'da garip şeyler oluyor
Şarlıurfa'da garip şeyler oluyor
Fenerbahçe Galatasaray'ı bekliyor
Son Haberler
Metafizik uzmanıyım dedi kadının içine cin girdiği iddia edilen kadına müdahale etti Video
Metafizik uzmanıyım dedi kadının içine cin girdiği iddia edilen kadına müdahale etti
Dusan Tadic tarih yazdı Spor
Dusan Tadic tarih yazdı
Erkek arkadaşının hayatını kalaşnikof silahla kurtaran kadın görenleri şaşırttı Video
Erkek arkadaşının hayatını kalaşnikof silahla kurtaran kadın görenleri şaşırttı
İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı'na: Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun' Video
İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı'na: Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun'
Trafik polisinin üzerine arabasını sürüp kaçtığı yetmedi kendisini yakalayan polise saldırdı Video
Trafik polisinin üzerine arabasını sürüp kaçtığı yetmedi kendisini yakalayan polise saldırdı
GS TV Acun Ilıcalı'ya mı satılacak? İlk açıklama geldi Spor
GS TV Acun Ilıcalı'ya mı satılacak? İlk açıklama geldi
Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı Spor
Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı