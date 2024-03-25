PFDK sevkleri ortaya çıktı. Ünlü gazeteci ceza alacak isimleri açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanırken karşılaşmanın ardından futbolcuların sevinmesine tepki gösteren bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı.

Oyuncuların da karşılık vermesi ile büyüyen olaylarda kavganın fitilini ateşleyen taraftarlar mahkeme tarafından tutuklandı.

Olaylara dahil olan futbolcuların ise TFF tarafından herhangi bir ceza alıp almayacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken bomba bir iddia geldi.

Umut Eken'in haberine göre olaylara dair PFDK sevkleri yarın (salı) açıklanacak. Her iki kulüp dışında 15 civarı oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli ile ilgili sevk olacak.

Raporları yazılan, sevk edilmesi beklenen isimler şöyle:

Trabzonspor

Egemen Korkmaz

Muhammed Taha Tepe

Akredite kulüp personelleri

Fenerbahçe

Osayi Samuel

Oosterwolde

Batshuayi

İrfancan Eğribayat

Furkan Onur Akyüz

Akredite kulüp personelleri,