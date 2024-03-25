GS TV Acun Ilıcalı'ya mı satılacak? İlk açıklama geldi

Yeni yılın ilk gününde televizyon kanalını kapatarak sadece Youtube üzerinden yayın yapmaya başlayan GS TV ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray Kongre Üyesi ve gazeteci Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyoncu ve fanatik Fenerbahçeli Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV Youtube yönetimini almak için adımlar attığını ifade etti.

"ACUN ILICALI'YA VERİLİYOR"

Çetinçalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSTV Youtube'da biliyorsunuz. GSTV Youtube'un yönetimi Acun Ilıcalı'ya veriliyor." dedi.

Çetinçalı'nın bu iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan konuya dair bir açıklama geldi.

"KESİNLİKLE GÜNDEMDE YOK"

İddiaları yalanlayan Yazgan yaptığı açıklamada, "Youtube kanalımızın Acun Ilıcalı'ya verilmesi kesinlikle gündemde yok asla böyle bir şey olmayacak! Kulübümüz yönetimi kendi içerisinde yapacak!" dedi.