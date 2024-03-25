GS TV Acun Ilıcalı'ya mı satılacak? İlk açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
GS TV Acun Ilıcalı'ya mı satılacak? İlk açıklama geldi
Acun Ilıcalı'nın GS TV Youtube kanalını alacağı iddialarına yanıt gecikmedi.

Yeni yılın ilk gününde televizyon kanalını kapatarak sadece Youtube üzerinden yayın yapmaya başlayan GS TV ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray Kongre Üyesi ve gazeteci Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyoncu ve fanatik Fenerbahçeli Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV Youtube yönetimini almak için adımlar attığını ifade etti.

"ACUN ILICALI'YA VERİLİYOR"

Çetinçalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSTV Youtube'da biliyorsunuz. GSTV Youtube'un yönetimi Acun Ilıcalı'ya veriliyor." dedi.

Çetinçalı'nın bu iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan konuya dair bir açıklama geldi.

"KESİNLİKLE GÜNDEMDE YOK"

İddiaları yalanlayan Yazgan yaptığı açıklamada, "Youtube kanalımızın Acun Ilıcalı'ya verilmesi kesinlikle gündemde yok asla böyle bir şey olmayacak! Kulübümüz yönetimi kendi içerisinde yapacak!" dedi.

İlgili Haberler
Dusan Tadic tarih yazdı
Dusan Tadic tarih yazdı
Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı
Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı
Milli Takım pasta kesti
Milli Takım pasta kesti
Fenerbahçe deplasmanda rahat kazandı. Averaj farkıyla lider oldu
Süper Lig'de skandalın videosu ortaya çıktı
PFDK sevkleri ortaya çıktı. Ünlü gazeteci ceza alacak isimleri açıkladı
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı
Beşiktaş'ın maçının biletleri tamamen tükendi
Beşiktaş'ın maçının biletleri tamamen tükendi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi belediye otobüsüyle götürmek istedi
Hapishaneden çıkan Dani Alves ortalığı karıştırdı
Hapishaneden çıkan Dani Alves ortalığı karıştırdı
Son Haberler
Metafizik uzmanıyım dedi kadının içine cin girdiği iddia edilen kadına müdahale etti Video
Metafizik uzmanıyım dedi kadının içine cin girdiği iddia edilen kadına müdahale etti
Dusan Tadic tarih yazdı Spor
Dusan Tadic tarih yazdı
Erkek arkadaşının hayatını kalaşnikof silahla kurtaran kadın görenleri şaşırttı Video
Erkek arkadaşının hayatını kalaşnikof silahla kurtaran kadın görenleri şaşırttı
İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı'na: Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun' Video
İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı'na: Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun'
Trafik polisinin üzerine arabasını sürüp kaçtığı yetmedi kendisini yakalayan polise saldırdı Video
Trafik polisinin üzerine arabasını sürüp kaçtığı yetmedi kendisini yakalayan polise saldırdı
Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı Spor
Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı