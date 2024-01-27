Trabzonspor'un kuruluş hikayesi sinemalarda

Kaynak: AA
Trabzonspor'un kuruluş hikayesi sinemalarda
Trabzonspor'u anlatan "İnadıyla Şampiyon" belgeseli salonlardaki yerini aldı.

“İnadıyla Şampiyon” belgeseli, Trabzonspor’un bir kent için ne anlama geldiğini ve nasıl bir tarih yazdığını gözler önüne seriyor.

Trabzonspor’un 1967’de kurulduğu günden 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu ana kadar geçen sürede yaşadığı tüm zorlukları, zaferleri ve acıları, kulübün içinden gelenlerin tanıklığıyla aktarıyor

Belgesel, üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde kulübün doğuşu ve peş peşe gelen şampiyonluklar, ikinci bölümde yaşanan krizler ve gerileme, üçüncü bölümde ise sahalara geri dönüş ve şampiyonluk sevinci anlatılıyor.

Belgesel dün itibariyle Trabzon’da sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Belgeselin gösterildiği sinemalar ise Trabzon Forum, Lara ve Cine Galaxy olarak duyuruldu.

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