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Bir daha gel Süleyman abi. Gel de gör Beşiktaş'ın halini

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Beşiktaş'ta Süleyman Seba'nın emanetine nasıl sahip çıkılmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:35
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Beşiktaş'ı üzmesinler diyen Seba'nın vasiyetine nasıl ihanet edildi

Bir daha gel Süleyman abi. Gel de gör Beşiktaş'ın halini
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Büyük ozan Aşık Mahsuni demiş ki;

Uyan bak bizim hallara
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost
...
Bir daha gel gel Samsun'dan
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost
...

Nasıl ki Türkiye'nin Atatürk özlemi Mahsuni'den sonra da artarak sürüyorsa... Beşiktaş'ta da Süleyman Seba özlemi sürüyor işte öyle.
Bunu son Divan Kurulu toplantısını izlerken düşündüm. Süleyman abiden sonra kulübünün ne hale geldiğini bir kez daha gördüm.
Hasan Arat'ın kürsüden yaptığı konuşma "Beşiktaş'ı üzmesinler" vasiyetini veren Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'ın nereden nereye geldiğini göstermesi açısından çok önemliydi. Dedi ki;
"2000 yılında Süleyman Seba ayrılırken 6.5 milyon dolar borç vardı. Buna karşılık kasada çek senet bulunuyordu. Artı... Neler bıraktı? Fulya... Nevzat Demir Tesisleri... Akatlar... Pendik... Akaretler... Stat alınmıştı. Dikilitaş Salonu... Okul... Süleyman Seba Salonu... Benzin istasyonu... Şan Ökten Tesisleri..."
Sonra acı gerçekleri sıraladı bir bir:
- Bugün Fulya'da bize ait olan binada Aşçıoğlu yazıyor arkadaşlar. Niye. Yazın Süleyman Seba diye.
- Fulya'dan zarar 100 milyon dolar arkadaşlar.
- Bugün 27 milyon euro faiz veriyoruz.
Bu arada borç da 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.
Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün çarptırılmaya çalışılan konuşmasını da dinledim. Bu yalan mı?
"Gelirimiz aşağı yukarı 60 milyon avro, takıma ödediğimiz maaş tutarı da 45 milyon avro civarı. Ödediğimiz faiz 28 milyon avro. 60 milyon avro gelirle, 73 milyon avro gideri nasıl karşılayacaksınız. Bunu gören insan, bu harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek?"
Buna cevap vermek yerine kalkın, " "Bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık ya da komşuluk yapmak istemeyiz. Çok farklı dünyaların insanıyız. Ortaklık da istemeyiz, akrabalık da yapmak istemeyiz" sözlerini gündeme getirin! Niye; gerçekler örtülmeli, saptırılmalı da ondan. Ne diyor orada Tevfik Yamantürk. "Beşiktaş olmasa bir araya gelmeyiz. Beşiktaş için bir aradayız" demek istiyor. Yalan mı peki? Madem ki Beşiktaş'ın iyiliği mesele; şeffaflıktan niye kaçarsınız, doğru söyleyenleri niye dışlamak istersiniz ki? 
*
Ahh Süleyman abi ahhh!
İşte bu Beşiktaş'ın hali. 
Üstelik ufukta bir ışık da görünmüyor. 
Gerçekleri söyleyenler, doğru yolu göstermek isteyenler herhangi bir şekilde karalanıyor, uzaklaştırılması için her şey yapılıyor.
"Divan Kurulu çok önemli" derdin, efsane divan kurulu başkanı Ahmet Paftalı ile kafa kafaya verdiğini, Beşiktaş'ın menfaatleri için çalıştığınızı unutmadık.
Şimdi doğru söyleyeni Beşiktaş'tan kovmak isteyen, gerçekleri konuşuyor diye Divan Kurulu Başkanı'nı disipline verip, kulüpten ihraç etmeye çalışan bir zihniyet var Süleyman abi.
Kulüp her geçen gün daha da batağa giriyor. Gizlenen raporlar, bankalar birliği anlaşmasının tehlikesi var. 
Sağlığında her kulüp kongresinde başkan adaylarının ilk hedefi "Süleyman Seba gibi başkan olmaktı" Süleyman abi. 
Bugün ise iş başında kimler var?
Neredeen nereye! Bıraktığın kulüp ne halde!
Maalesef durum bu Süleyman abi.

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Kartal Pençesi
5.12.2022 12:59
Süleyman Abinin tedrisatından geçen, son derece dürüst ve ahlaklı, damarını kesseniz kanı dahi siyah beyaz akacak olan iş insanı HASAN ARAT, mutlaka kulübe başkan olmalıdır.  
 
1950
5.12.2022 12:47
Profesyonel yönetici değil de, iş insanları yönetici olursa, futbol değil hiç bir şeyde Başarır olmaz, ah birde bunu anlasak diyecem, demiyorum 70 yıllık yaşımda görmedim, göremeyiz, bu eğitimle  
 
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