Rahmi Koç'un Beşiktaş'a gönderdiği mektubu yıllar sonra Gürel Yurttaş ortaya çıkardı. Koç yine Beşiktaş'ı kurtardı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Beşiktaş, uzun süredir stada sponsor bulamıyordu.

Enteresandır. Beşiktaş gibi bir kulübün bunu bulamaması.

Kim istemez ki o stada adını koymayı.

Nedendir bilinmez; koymadılar.

Başkan Ahmet Nur Çebi elinden geleni yaptı. Bunu inkar eden taş olur.

Ama hangi kapıya gitse ya düşük fiyat aldı, ya da bahaneler.

Son çare Koç'tu. Ve Koç'un Türkiye'nin bir numaralı şirketi Tüpraş adını koydu. Hem de rekor bir fiyata.

Beşiktaş Kulübü de bunu açıkladı:

"Ailemize Hoş Geldin Tüpraş

Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş'la anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

Tüpraş hoş geldi de. Koç zaten öteden beri Beşiktaş'ın içindeydi. Kararı da Koç ailesinin en büyüğü, onursal başkanı Rahmi Koç verdib

Rahmi Koç en büyük Beşiktaşlıdır zaten. Onursal başkan Süleyman Seba'nın da en yakın dostu.

Süleyman Seba'nın rahatsızlığında da, son günlerinde de hep Rahmi Koç yanındaydı.

Hatta burada şunu da anlatayım. Beşiktaş Kulübü'nün her dara düştüğünde Rahmi Koç'un yardıma koştuğuna en büyük örnektir bu. Faik Gürses'le hazırladığımız 'Süleyman Seba eski dostlar anılar' kitabından alıntılıyorum:

Süleyman abinin başkanlık yaptığı dönemde Rahmi Koç'un yardımları unutulmaz.

İkili birbirleriyle telefonla konuşmak yerine sık sık mektuplaşırlardı.

Yıllar sonra Rahmi beyin Süleyman abiye yazdığı bir mektubu bulmuş ve haber yapmıştım. Beşiktaş para ararken Koç'un önerisiyle otomobil piyangosu yapmış, bunda da en büyük katkıyı Rahmi bey sağlamıştı.

Piyango sonrasında da Rahmi bey Süleyman abiye bir mektup yollamıştı. İşte o mektup:

Sayın Süleyman Seba

Beşiktaş J.Kulübü

Akaretler

"Beşiktaş'ımız: yenilmez unvanını korumak ile birlikte, beraberlikle neticelenen maçlarının sayısı artmaktadır. Tabi insan hep yenmeye alışınca, bir puan almak dahi tatmin etmez oluyor.

Önümüzdeki çetin maçlar var. Arkadaşların çok iyi hazırlanmaları ve taraftarı tatmin edici neticeler almalarını canı gönülden temenni ederim.

Tertip etmiş olduğunuz piyangodan Uğur Ekşioğlu bey 50.000 adet almıştı. Bunları şirketlerimiz ve bayilerimizin gayreti ile satmaya muvaffak olduk.

Zatıalinize, 1.276.571.298'lik bir çek taktim ediyorum. 1.250.000.000 TL bilet ücreti, 26.571.298'de satılan biletlerin bu aradaki faiz farkıdır.

Her zaman belirttiğim gibi, zatıalinizin dirayetli ve ciddi idarenin sonucu, kulüpte, ahenk, birlik ve dirlik vardır.

Bunun böyle devam etmesini diler. Zatıalinize, Uğur bey ile birlikte idare heyeti üyelerine sevgi ve saygılarımızı sunarım.

Rahmi Koç"

İşte Süleyman Seba'nın kurduğu o ilişki yine Beşiktaş'ı kurtardı şimdi.

Daha ne diyeyim. Süleyman Seba Beşiktaş'ı kurtarmaya devam ediyor hala.