Beşiktaş'ın 10 numarası 10 numara transfer. Ligi alt üst edecek. Mirza Şeker yazdı

Beşiktaş durdu durdu, transferin son gününde bomba transferler yaptı.

Svensson ve Joe Worrall transferlerinden sonra, bu transferler taraftarın gönlünü kazanmaya yetti.

Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 2001 doğumlu Ernest Muci'yi kadrosuna kattı.

Bu transferle de sınırlı kalmadı Siyah beyazlılar.

Braga forması giyen Al-Musrati ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde çok istemişti Al-Musrati'yi.

Ancak transfer gerçekleşmemişti.

Piyasa değeri 16 milyon euro olan Al-Musrati'yi Braga'dan transfer etmek de büyük bir iş.

Tam 6 numarada oynayan Musrati, gücü ve fiziği ile ön plana çıkıyor.

Musrati'nin de büyük iz bırakacağını düşünüyorum aynı zamanda.

Bunlar çok güzel hamleler. Yönetimi yürekten kutluyorum.

Eleştirilere çok güzel cevap verdiler.

Demek ki Hasan Arat ve ekibinin başından beri belirli bir planları vardı.

Bu transferler bize bunu gösteriyor.

Hasan Arat Başkan gitti ve transferi çözdü, oyuncuyu getirdi.

Transferin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi planlanırken, Tabata'dan sonra Beşiktaş'ın en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Sonunda 10 numarasını buldu Beşiktaş.

Anderson Talisca'dan sonra bir türlü 10 numara pozisyonunu dolduramamıştı çünkü.

Hatta bu transferin yeni bir Talisca etkisi yaratacağını düşünüyorum.

Ernest Muci'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Öncelikle oyuncunun kariyerine değinecek olursak, 2017 ve 2020 yılları arasında Tirana formasını giydi.

Buradan Legia Varşova'ya transfer olan Muçi, güzel bir performans gösterdi ve takımıyla çıktığı 114 maçta 21 gol attı ve 7 asist yaptı.

Ayrıca Arnavutluk Milli Takımı'nda da 7 maça çıkan 10 numara, 7 maçta 2 gol attı.

Milli Takım demişken, Muci Arnavutluk ile EURO 2024'de oynayacak.

Rakipleri de İtalya, Hırvatistan ve İspanya.

Bu maçlarda çok iyi vitrin yapabilir Muci.

Kalitesini göstermek açısından büyük bir şans.

Çok iyi şutlar çıkaran Muçi, uzaktan yakından, kalçadan yaptığı sert vuruşlarla kalecilerin korkulu rüyası.

İki ayağını da gayet iyi kullanıyor.

Ayrıca çevikliği ve çalım kabiliyetiyle iyi bir performans izleyeceğimiz kesin.

Bileklerine çok hakim. Bitiriciliği yüksek. Pas akışına çok rahat giriyor.

Semih gibi güçlü forveti çok iyi besleyebilir.

Ayrıca yaşının genç olması, piyasa değerini kat ve kat arttırabileceği anlamına geliyor.

Bu da Beşiktaş'a para kazandırmak demek.

Beşiktaş taraftarına Talisca'yı aratmayacağını düşünüyorum Muci'nin.

Yeni Talisca'sını Legia Varşova'da buldu Kara Kartal.

Dediğimiz gibi çok iyi bir hamle geldi Hasan Arat'tan.

Transfer sezonunun son gününü Beşiktaş taraftarını mest ederek kapatıyor.

Performansıyla ligi alt üst edebilir.

Bakalım bize neler izletecek, hep birlikte göreceğiz.

10 numara bir 10 numara transferi...