Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu, 6 milyar 981 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun son üç dönemi ayrı ayrı idari ve mali açıdan ibra edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu raporuna göre kulübün yükümlülükleri kapsamında toplam borcu açıklandı.

Buna göre Siyah Beyazlıların güncel toplam borcu, 6 milyar 981 milyon TL oldu.

ÇEBİ YÖNETİMİ MALİ VE İDARİ YÖNDE İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar’da devam ederken, Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında bulunan 3 dönem idari ve mali yönden ibra oylamasına sunuldu.

Çebi’nin başkanlığındaki 1 Ocak 2022-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

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