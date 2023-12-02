Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu raporuna göre kulübün yükümlülükleri kapsamında toplam borcu açıklandı.
Buna göre Siyah Beyazlıların güncel toplam borcu, 6 milyar 981 milyon TL oldu.
ÇEBİ YÖNETİMİ MALİ VE İDARİ YÖNDE İBRA EDİLDİ
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar’da devam ederken, Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında bulunan 3 dönem idari ve mali yönden ibra oylamasına sunuldu.
Çebi’nin başkanlığındaki 1 Ocak 2022-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.
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