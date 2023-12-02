Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu, 6 milyar 981 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun son üç dönemi ayrı ayrı idari ve mali açıdan ibra edildi.