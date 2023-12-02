Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi
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