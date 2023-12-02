Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi

Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde kozlarını paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Emlakjet 68-64 kazandı.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.
Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde kozlarını paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Emlakjet 68-64 kazandı.
Detaylar geliyor...