Beşiktaş Kongre Üyesi gencin söyledikleri gündem oldu

Beşiktaş Olağan Mali ve İdari Kongre'sinde söz alan genç bir üyenin Şifo Mehmet hakkında söyledikleri gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Kongre Üyesi gencin söyledikleri gündem oldu

Beşiktaş'ta yarınki başkanlık seçimi öncesi Olağan Mali ve İdari Kongre Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin idari ve mali yönden ibra edildiği kongrede genç bir üyenin Genel Kurul'da Şifo Mehmet hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ta olağanüstü başkanlık seçimi ise yarın saat 10.00'da BJK Emlakjet Spor Salonu'nda başlayacak.

Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

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