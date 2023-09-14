Beşiktaş'ın bu yaptığı hakarettir. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Beşiktaş'ın yaptığı hakareti açıkladı.

Beşiktaş'ın bu yaptığı hakarettir. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- YENİÇAĞ

İlk duyduğumda pek ihtimal vermedim.

'Dedikodudur' dedim. İnanmak istemedim.

Ama bugün resmen açıklanınca Beşiktaş'ın internet sitesinden hakikaten bittim.

Neydi o açıklama; hatırlatayım:

"Evine Hoş Geldin Gökhan İnler

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

Peki neden üzüldüm?

Açıklamanın hangi bi tarafını elimden tutayım?

"Evine hoşgeldin Gökhan İnler" diyor. Sadece 14 maç oynamış topu topu Beşiktaş'ta. Evi mi olmuş?

İhtiyaç duyulması halinde oynayacakmış. 39 yaşında adam. 38 yaşındaki Burak Yılmaz'a lisans çıkarsaydınız da madem.

Asıl gelmek istediğim şu:

Beşiktaş'ın içinden gelen; 10-15-20 yıl futbol oynamış o kadar kişi var. Futboldan hiç kopmamışlar üstelik.

Feyyaz Uçar var.

Ali Gültiken var.

Metin Tekin var.

Var da var.

Yabancı dil mi dediniz? Onlarda alası var.

Onlar tecrübeleriyle katkı sağlamazlar mıydı? Sportif direktörlük yapamazlar mıydı? Sportif işlerde yardımcı olamazlar mıydı?

Bu atama resmen Beşiktaş'ın içinden gelmiş bu arkadaşlara hakarettir!

Beşiktaş'ın içinden gelenlere bu düşmanlık nedendir bilmiyorum.

Ama bu kararı alanları kınıyorum!

Ayıp!

Bir camia kendisini bu kadar inkar eder mi? İnanamıyorum!

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