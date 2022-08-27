Rachid Ghezzal belirsizliği sürüyor. Sivasspor maçında oynayacak mı?

2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Ghezzal’ın tedavisi tamamlandı.
NTV Spor'un haberine göre sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal’ın durumu pazartesi günü netlik kazanacak.
Beşiktaş ’ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah beyazlılarda Souza ve Atiba’nın sakatlıkları ise sürüyor.
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı, pazartesi Vodafone Park’ta oynanacak. 21:45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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