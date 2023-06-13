Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesini sızdırdılar. İşte Güneş'in sır gibi saklanan raporu

Beşiktaş'ın gizli tutmaya çalıştığı transfer listesi basına sızdı. Listede ünlü yıldızların olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın çok gizli transfer listesini sızdırdılar. İşte Güneş'in sır gibi saklanan raporu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Transferini bitirmeden oyuncu ismi açıklanmayacak" talimatını vermişti.

Siyah beyazlılar bu nedenle transfer çalışmalarını gizlilik içinde sürdürüyor.

Ancak Şenol Güneş'in de istediği ve takip ettiği bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre işte o 5 isim:

1 - STOPERE AMARTEY-MUJAKiC

Kartal’ın stoper için gündeminde iki isim var. Ankaragücü forması giyen ve ligi tanıyan Nihad Mujakic için başkent ekibi ile temasa geçildi. Leicester City ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Daniel Amartey de bonservisinin elinde olması nedeniyle öne çıkıyor.

2 - ÖNLiBERO GEOFFREY KONDOGBiA

Atletico Madrid’de özellikle sezonun ikinci yarısında kadroya girmekte zorlanan Geoffrey Kondogbia merkez orta saha ve stoper olarak da görev yapabiliyor. La Liga ekibi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kondogbia’nın durumunu araştıran siyah beyazlılar Fransa doğumlu Orta Afrikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışıyor.

3 - 10 NUMARA MANUEL LANZiNi

Beşiktaş, West Ham ile sözleşmesi sona eren Manuel Lanzini ile temasa geçti. Premier Lig’de geçen yıl sadece 10 maça çıkan Arjantinli futbolcu, Konferans Ligi’nde ise 9 maçta 2 gol, 1 asistle şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

4 - SOL KANAT ANTE REBiC

Beşiktaş’ın Milan’lı Hırvat futbolcuya olan ilgisi İtalyan basınında da yer bulmaya başladı. Hatta La Gazetta dello Sport siyah beyazlıların İtalyan devine kiralama teklifinde bulunduğunu ancak Milan’ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic’i 4-5 milyon Euro bonservisle satmak istediğini yazdı.

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