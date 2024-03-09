Beşiktaş'ın devasa borcu açıklanınca kongre üyeleri şok oldu. İşte Beşiktaş'ın borcu

Ali Öncü
Beşiktaş'ın devasa borcu açıklanınca kongre üyeleri şok oldu. İşte Beşiktaş'ın borcu
2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısını gerçekleştiren Beşiktaş mevcut borcunu üyeler ile paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirdi.

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ÜYELER BİLGİLENDİRİLDİ

Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

BORÇ DUDAK UÇUKLATTI

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.

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AĞUSTOS'TA 8 MİLYAR 282 MİLYONDU

16 Aralık’ta gerçekleşen 2023’ün son Divan Kurulu toplantısında ise 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla toplam borç 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olarak duyurulmuştu.

171 MİLYON LİRA ARTTI

Bu raporlara göre Beşiktaş’ın borcu 3 ayda 171 milyon 447 bin lira artmış oldu.

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