Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Suat Taştan vefat etti

Beşiktaş, eski efsane futbolcusu Suat Taştan'ın vefat ettiğini açıkladı.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Suat Taştan vefat etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Futbol Akademi İdari Menajeri Suat Taştan, hayata gözlerini yumdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüze uzun yıllar boyunca futbolcu olarak da hizmet etmiş olan Futbol Akademi İdari Menajerimiz Suat Taştan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Suat Taştan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.''

suat.png

suat-tastan-229x270.png

SUAT TAŞTAN KİMDİR?

Suat Taştan, 4 Ağustos 1954 yılında Samsun'da doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev yapmış Türk eski futbolcudur. Beşiktaş’ın eski futbolcularındandır.
Kariyerinde Beşiktaş'ın dışında Kütahyaspor ve Edirnespor formalarını giymiştir.

İlgili Haberler
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Büyükekşi'ye rest: Seçilirsem TFF Başkanı stada giremez
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat projelerini tek tek açıkladı
Rıza Çalımbay Beşiktaş'taki sakat futbolcuların son durumunu açıkladı
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat yarın İzmir'de olacak
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat yarın İzmir'de olacak
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı pazartesi günü İzmir'de olacak
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı pazartesi günü İzmir'de olacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Son Haberler
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu Ekonomi
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu Dünya
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu
Hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı Gündem
Hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı
Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi Dünya
Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi
Genç oyuncu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Magazin
Genç oyuncu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor? Magazin
Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor?
Atatürk filmi hasılat rekoruna koşuyor. 10 günde 1 milyon izleyiciye ulaştı Magazin
Atatürk filmi hasılat rekoruna koşuyor. 10 günde 1 milyon izleyiciye ulaştı