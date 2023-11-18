Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Suat Taştan vefat etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Futbol Akademi İdari Menajeri Suat Taştan, hayata gözlerini yumdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüze uzun yıllar boyunca futbolcu olarak da hizmet etmiş olan Futbol Akademi İdari Menajerimiz Suat Taştan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Suat Taştan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.''

SUAT TAŞTAN KİMDİR?

Suat Taştan, 4 Ağustos 1954 yılında Samsun'da doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev yapmış Türk eski futbolcudur. Beşiktaş’ın eski futbolcularındandır.

Kariyerinde Beşiktaş'ın dışında Kütahyaspor ve Edirnespor formalarını giymiştir.