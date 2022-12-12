Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor

Ricardo Quaresma geçtiğimiz günlerde sahalara geri döneceğini açıklamış ve taraftarları heyecanlandırmıştı. Yıldız oyuncu Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabından Türkiye ayrıntısıyla yaptığı paylaşım gündem oldu.

HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde sahalara geri döneceğini ve bazı tekliflerin geldiğini duyuran Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ricardo Quaresma'nın paylaşımındaki Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son olarak Guimaraes'te forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönmek için hazırlıklarını yaptığını ve bazı teklifler aldığını açıklayarak taraftarları heyecanlandırmıştı.

Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Portekizli yıldız paylaşımında "Yeni imza" ifadesine yer verirken Türkiye bayrağı kullandı. Bu paylaşım akıllarda "Acaba Ricardo Quaresma, Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu uyandırdı.

BEŞİKTAŞLILARDAN YORUM YAĞMURU GELDİ

İşte Ricardo Quaresma'nın paylaşımı:

BEŞİKTAŞ'TA EFSANE OLMUŞTU

Ricardo Quaresma, bir dönem formasını giydiği ve taraftarların sevgilisi olduğu Beşiktaş formasını 227 kez terletti ve toplam 16943 dakika süre aldı. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, 38 gol ve 78 asistle skora etki etmişti. Portekizli, siyah-beyazlılarla 2 lig 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Portekizli yıldız, ayrıca bir dönem de Kasımpaşa forması giymişti.