Ricardo Quaresma bombası! Yeniden Süper Lig'e dönüyor

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak Guimaraes'te forma giyen 38 yaşındaki yıldızın yeniden İstanbul'da forma giyeceği öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; şu an boşta olan Quaresma'nın ilerleyen yaşına rağmen futbola devam etmek istediği ve kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi amaçladığı belirtildi.

Quaresma için en ciddi taliplerin Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor olacağı konuşuluyor.

EMEKLİ OLMAK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce açıklama yapan dünyaca ünlü oyuncu, "Henüz kramponlarımı asma zamanı değil. Hala futbol oynayabilirim ve henüz mutlu eden şeyi yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Futbol hayatında Inter, Barcelona, Chelsea, Porto, Sporting Lizbon gibi takımların da formasını giyen Portekizli milli oyuncu, Beşiktaş ile de 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

42 GOL VE 78 ASİST

2010-2013 ve 2015-2019 tarihleri arasında Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, iki takımda toplam 253 maça çıktı.

Bu maçlarda 42 gol 78 asiste imza atan Quaresma, kariyerinin en iyi sezonlarını Porto'dan sonra Beşiktaş'ta geçirdi. Portekizli yıldız, Beşiktaş taraftarıyla inanılmaz bir bağ kurdu. Kariyerinde Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri bulunan Q7, Beşiktaş ile de 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.