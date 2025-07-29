Beşiktaş’ın golcüsünü ateşe attılar! Lanetli formayı Abraham giydi

Hiç düşündünüz mü, "rakamlar sadece sayıdan ibaret mi?" diye.

Havalar sıcak. Transfer mevsimi yakıp yıkıyor.

Takımlara oyuncular gelip gidiyor.

Yeni transferler forma numaralarını seçiyor. Eskilerden değişime giden oluyor.

Yaşı 30’un üstündeki gençler hatırlar. Eskiden farklı idi.

Kaleci 1 numaralı formayı giyer, sağ bekten başlayarak sıra ile giderdi.

9 numaralı forma özeldi. Santrfor sırtına geçirirdi.

Aslında sadece bir rakam gibi görülse de, sayılara farklı anlamlar yüklenir. Mesela 13 uğursuzdur! Çoğu otelde 13’ncü kat yoktur. 12’den sonra 14’e geçer!

Herkes bunu iyi seçer!..

Çoğu yolcu uçakta, 13 numaralı koltuğa oturmak istemez.

Bunun tersi yok mu?

Çok. Bazı inançlara göre 33 uğurludur. Ya da 99.

7 çekici, 9 itici bulunur. 47 ise ters gelir denilir...

Bir sürü yaklaşımlar var böyle.

Buradan hareket ile şöyle bir analiz yapayım dedim.

0’dan 100’e kadar sırtına forma numarası geçirme hakkı olan futbolcuların yaklaşımı nasıl?

Bu konuda Beşiktaş ve 9 öne çıkıyor.

Hem de, öyle böyle değil.

Biraz geriye gidelim. Stavrum ve Fazlı... Eski takımlarında attıkları gollerle öne çıktılar. Kartal havada kaptı!

Ee golcüler ya, 9 numarayı giydiler. Geldikleri gibi gittiler...

İkisi de, gol orucundan çıkamadılar.

Pancu. Rumen oyuncu da aynı numaralı formayı tercih etti. Hala hafızalarda. Ama attığı gollerle değil. Kadıköy’de Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği derbi ile.

Ardı arkası gelmedi...

Gökhan Güleç. Uçtu, kaçtı derken o da 9’un hışmına uğradı. Golsüz kaldı.

Ertuğrul Sağlam da aynı formayı giydi. Santrfor başladığı sezonu, stopere devşirmiş olarak tamamladı.

Aynı Ertuğrul Sağlam, hoca olarak takımın başına geçti. Real Madrid’in yıldızı Higuen’in kardeşini aldırdı. “Takip ettiğim biri. Boğaz'ın yeni kralı olacak” dedi. 9 numaralı forma ile oynayan Arjantinli skor üretemeden ayrıldı.

Zincir halkası gibi yaz yaz bitmiyor. Biraz daha sürdürelim.

Erkan Zengin. Yurt dışı altyapısı ile ligde göze girdi. Beşiktaş çekip aldı. O da aynı numaralı formanın sıkıntısını çekti. Takıma yakın, gollere uzak düştü.

Efsane kadro sonrası alttan golcü çıkmıyor dendi.

Sen misin bunu diyen Batuhan Karadeniz geldi.

Dev adam. Krampon bulunamadı özel yaptırıldı. 47 - 49 numara giydi.

Peki ya forma numarası kaç dersiniz.

Ahaaa, gel buradan yak şimdi.

Aynen: 9...

O da golü unuttu. Fenerbahçe derbisinde boş durumdaki takım arkadaşına pas verme yerine dışarı attı.

Bunu, “Kahraman yaratmam. Kahraman olurum” diye açıkladı.

Disiplin deyince Almanlar akla gelir. Gidip Hilbert alındı.

Santrfor olmamasına rağmen 9 diye tutturdu.

“Al bakalım” dendi.

Hilbert idmanlara ülkesinden gidip geldi!

Aynen böyle oldu. Alman oyuncu kız arkadaşına yakın olmak için. İdman sonrası ilk uçak ile Frankfurt’a gitti. Aynı şekilde dönüp idmana yetişti. Kimseler fark etmedi.

Ne, neeee. Gol mü dediniz? Pehhh...

Sahada ne kendisini, ne de attığı golleri pek gören olmadı(!)

Pascal akıllı çıktı! Kendisine altın tepsi içinde sunulan 9 numaralı formayı tercih etmedi.

Ama Almeida havada kaptı. O da hep tartışıldı.

Rıza Çalımbay hoca döneminde Ailton alındı. Kampa bir geldi; Yağlı güreş baş pehlivanı gibi mübarek!

Sen kalk Almanya’da gol kralı olan oyuncuya 9 numarayı giydir.

Sonuç; arkasına teneke bağlayıp gönderildi.

Demba Ba...

İlk geldi 9 ile başladı. Kendisine bu numara hakkında bilgilendirme yapıldı. Ligin ikinci yarısı 9’un önüne 1 ekletti. 19 yaptı yani...

Ama o da yetmedi maalesef.

Bir kez kolunu kaptırdı ya, geçmiş olsun.

Çok istekli olan Aboubakar aynı hataya düştü. Dipsiz kuyu gibi battı gitti. Hala düşüşte.

It’s finish(!)

Gel zaman Kartal, Antep’ten Cenk Tosun’u aldı. Cenk 9 numaralı forma ile medyaya poz bile verdi.

Sıkı durun.

Dönemin başkanı Yıldırım Demirören çağırdı. “Yahu oğlum uğursuzluk getiriyor. Farklı numara al. Yoksa sonun kötü olur...” dedi. 23’e transfer oldu. İyi de oldu valla...

Mario Gomez’e karşılama yapıldı. Yine 9 verilecekti. Konu yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun kafası karıştı. Eşi, “33 giy öyleyse...” dedi.

Bunu geri çevirmedi. Kendisi kral, takımı şampiyon oldu. Yıllar sonra yeniden Alman milli takımına davet edildi.

Ya işte sana fark!

İlerleyen süre içinde 9 yeni kurbanlarını aradı.

Bulamadı!

Alttan bir genç çıktı Semih Kılıçsoy.

İlk sezon; 35 ile başladı. Sonra 90’a çıktı. Geçen sezon 9’a döndü.

Eyvah ki, ne eyvah.

Düşüşe geçti. Çakıldı, çakılacağı kadar.

Sen misin yaşananları göz ardı eden. Hep geri gitti. Onca potansiyele rağmen istikrarsız bitirdi koca yılı.

Tam "ohh be" denildi ki, Abraham transferi patladı.

Kimse ağzını açmadı.

Yıldız futbolcu 9 numaralı forma ile buluştu.

İlk resmi maçta yenilgi geldi. Penaltıdan gol atsa da, prestijden öteye geçemedi.

Oldu mu şimdi

Oldu mu ya hiç.

Ya 9’un laneti Abraham’ı da tutarsa.

Tüh, tühhhh maşallah.

41 kere maşallah

Tammy Abraham

Nazar değmez inşallah