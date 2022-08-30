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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Portekiz ekibi Braga’dan teklif aldı. Braga, 19 yaşındaki stoper için siyah beyazlı kulübe resmi teklifini sundu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:14
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Beşiktaş'ın kadro dışı kalan genç ismi Serdar Saatçı Braga yolunda

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
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Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Portekiz'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Braga, Serdar için Beşiktaş'a resmi teklifini iletti.

Portekiz ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu 1,5 milyon Euro bonservis bedeli kadrosuna katmak istiyor.

Teklifte ayrıca oyuncunun performansına bağlı ek ödemeler ve bir sonraki satışından pay da bulunuyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, son 2 sezonda A Takım'da şans bulmaya başladı. 19 yaşındaki stoper siyah-beyazlı takım ile 15 maça çıktı.

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