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Ceyhun Kazancı Şenol Güneş'i önce gömdü sonra övdü

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael tercihinden pişmanlık duymadığını ifade etti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 19:59
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Beşiktaş'ın kaybolan 1.5 yılının sorumlusu Şerafettin Tilki mi

Ceyhun Kazancı Şenol Güneş'i önce gömdü sonra övdü
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Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE PİŞMAN DEĞİLİM"

"Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Yönetimler tercih yapar, bunun sonucu zaman zaman iyi olur, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, yeni bir dönem başladı."

"ŞENOL GÜNEŞ'İ DESTEKLEYECEĞİZ"

"Şu anda başımızda Şenol Güneş var. Taraftarımız da çok yoğun destek verdiği bir isim. Bu çok önemli. Bizim için önemli olan camianın ve takımın havası. Camia kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sonra da güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz."

"Roger Schimdt ve De Zerbi ile görüştük"

Valerien Ismael ile anlaşma sürecinde görüşülen diğer adaylar hakkında da konuşan Kazancı, "Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştük ancak ara dönemler zordur, maliyetler zordu. Bu isimler, o dönemde olmadı ve Valerien Ismael geldi." dedi.

Kazancı, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile kenetlendiğini belirterek, "Şenol Güneş taraftarımızın da çok yoğun şekilde destek verdiği bir isim. Camia şu anda kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sona güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz. Ve umarım sezon başındaki o güçlü havaya geri döneceğiz."

"Rosier'de isteksizlik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neden öyle olsun? Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil."

"Masuaku'nun çok kötü bir performans sergilediğini düşünmüyoruz. Son dönemde dizinde sakatlık vardı, ona bağlı bir performans düşüklüğü oldu. Ne Masuaku ne de diğer oyuncularla ilgili gelecek - gidecek diyebilmek söz konusu değil."


 

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Vatandas
12.12.2022 20:14
Klubü başkan mı yonetiyor gsli ceyhun kazancı mı? Hadi bakalim Beşiktaşlilar basit bir soru...Bu yönetimle olmaz şampiyonluk sergen camia bir tutmasa gelmezdi.bu yönetimle ilk 5 zor  
 
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