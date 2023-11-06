Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak

Beşiktaş'ın Kosova Milli Takımı'nda forma giyen oyuncusu Milot Rashica, 12 Kasım'a ertelenen Kosova-İsrail maçında milli takım forması giyeceği için aynı gün oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlı kulüp de herhangi bir erteleme talebinde bulunmayacak.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak

Yeniçağ Spor / Aytunç AKIN

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesinin 12 Kasım Pazar günü oynanacağını açıkladı.

La Liga yönetimi, aynı tarihteki Mallorca - Cadiz maçını; ev sahibi ekipte forma giyen Vedat Muriqi'in Kosova Milli Takımı'na gidecek olması nedeniyle erteledi.

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GÖZLER RASHICA'YA ÇEVRİLMİŞTİ

Bu karar sonrası gözler, 12 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçına çevrilmiş, Milot Rashica'nın milli takıma gidip, gitmeyeceği merak konusu olmuştu.

RASHICA İÇİN ERTELEME TALEBİ OLMAYACAK

Yeniçağ Spor'dan Aytunç Akın'ın özel haberine göre, siyah beyazlı kulüpten bu konuyla ilgili bir erteleme talebinin olmayacağı ve Rashica'nın Kosova-İsrail maçında milli takım forması giyeceği için aynı gün oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

EURO 2024 Elemeleri'nde 15 Ekim'de oynanması planlanan Kosova-İsrail maçı, UEFA tarafından ertelenmişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kararın İsrailli yetkililerin o tarihte milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle alındığı ifade edilmişti.

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