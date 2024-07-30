Beşiktaş'ın Sakaryaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş Sakaryaspor: İlk 11'ler
Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele, saat 18.00'de başlayacak ve Beşiktaş YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha, Serkan Emrecan, Demir Ege, Salih Uçan, Muçi, Can, Muleka, Mustafa Hekimoğlu
Sakaryaspor: Szumski, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel, Volkan Eğri, Engin Can Aksoy, Emre Demir, Rayane Aabid, Max Gradel, Del Valle, Abdel
İlgili Haberler