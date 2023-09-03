Beşiktaş'ın stadında herkes bu ismi konuştu. Taraftarlar arasında kısa sürede yayıldı heyecan yarattı

Beşiktaş Sivasspor ile karşılaşırkan ortaya atılan bir iddia tribünlerde kısa sürede yayıldı. Dünyaca ünlü yıldız için Beşiktaş'ın harekete geçtiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın stadında herkes bu ismi konuştu. Taraftarlar arasında kısa sürede yayıldı heyecan yarattı

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maç için ısınırken ortaya atılan bir iddia kısa sürede tribündeki taraftarlar arasında kısa sürede yayıldı.

Taraftarları heyecanlandıran iddiaya göre Beşiktaş Brezliyalı dünyaca ünlü futbolcu David Luiz için harekete geçti.

Siyah beyazlı kulübün 36 yaşındaki stoperle 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istediği ve ilk hamlesini gerçekleştirdiği iddia edildi.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021'de ülkesine dönmüş ve Flamengo'ya transfer olmuştu.

David Luiz'in Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.

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