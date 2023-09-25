Beşiktaş'ın stadının yeni sponsoru belli oldu

Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaştığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın stadının yeni sponsoru belli oldu

Siyah-beyazlı kulüp, yeni stat sponsorunu resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni sponsoru Tüpraş oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtilirken, Beşiktaş, anlaşmadan ilk sene 230.383.150 TL alacağını, daha sonraki seneler bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceğini ifade etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş’la anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.''

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