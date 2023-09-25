Rahmi Koç babalığını yaptı. Beşiktaş'a büyük kıyak

Vodafone ile anlaşması biten ve sezon başından beri stat sponsorluğu arayışında olan Süper Lig devi Beşiktaş, sonunda aradığını buldu.

TÜPRAŞ İLE DEV ANLAŞMA

Siyah Beyazlılar, Koç Holding'e ait olan Tüpraş ile isim sponsorluğu için her konuda anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Tüpraş ile yıllık primler dahil toplam 230 Milyon TL + KDV karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Dolmabahçe’deki yeni stadın adı: ‘Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’ oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

-Ailemize Hoş Geldin Tüpraş

Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş'la anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.

Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre temaslarda bulunulsa da yapılan görüşmeler olumlu noktalanmamıştı.

Beşiktaş Park'ın ismi için ilk olarak Koç Grubu'ndan Beko markası konuşulsa da sonrasında Tüpraş isminde karar kılındığı bildirildi.

Öte yandan Rahmi Koç ve Ömer Koç Beşiktalılıkları ile biliniyor.

Rahmi Koç dönem dönem kritik noktalarda Beşiktaş'a destek veriyordu.

Bu kez de Tüpraş ile desteğini gösterdi.