Beşiktaş'tan geceyarısı Zaynutdinov açıklaması

Başakşehir maçında yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Zaynutdinov'un sağlık durumu netliğe kavuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan geceyarısı Zaynutdinov açıklaması

Beşiktaş'ın, Başakşehir'i 1-0 yendiği maça Bahtiyar Zaynutdinov'un sakatlığı damga vurmuştu.

37. dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yüzüne darbe alan Kazak futbolcunun gözü morarmış, hemen hastaneye kaldırılmıştı.

Beşiktaş'tan geceyarısı yapılan açıklamayla Bahtiyar Zaynutdinov'un son durumu belli oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden, oyuncunun sakatlığıyla ilgili, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." açıklaması yapıldı.

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