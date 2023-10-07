Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Canlı yayında açıkladı: Çebi varken o gelmez

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, adaylar da bir bir öne çıktı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Canlı yayında açıkladı: Çebi varken o gelmez

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

Siyah beyazlı taraftarca en çok istenen isim olan Sergen Yalçın'ın Ahmet Nur Çebi başkanken görevi kabul edmeyeceğini ileri süren gazeteci Serdar Sarıdağ, Skorer'in canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Camiada birçok sportif direktörlük yapacak insan var. Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi yönetiminde olur mu? Yeni bir başkan gelirse bilmiyorum. Sergen hoca geldiğinde de onun sorun yaşadığı oyuncu grubunun olmaması lazım.

İbrahim Üzülmez de seçenekler arasında bu geçiş döneminde. Rıza hoca açık ara önde. Samet Aybaba ismi de konuşuluyor. Yeni yönetim olursa Sergen Yalçın ile anlaşma yapılabilir. Bunlar birkaç gün içinde belli olur. İstanbulspor maçından sonra milli arada belli olur.
Yönetimin olağanüstü toplantısında bunlar masaya yatırıldı. Hoca geldi istifasını sundu. Çebi ilk olarak istifayı kabul etmedi ama sonrasında kabul etti.

Bu değişimlerin hepsi konuşuldu. Şenol hoca sonrası kim olur düşüncesi konuşuldu. Takım içindeki birkaç futbolcuya Rıza hoca ile ilgili bilgi geldiğini duydum."

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