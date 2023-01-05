Beşiktaş sanki Kasımpaşa ile değil Liverpool'la oynayacak. Bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş Kulübü, cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletleri bugün saat 10:00'da satışa sunulacak.
Bilet fiyatlarının yüksekliği dikkat çekti.
Kasımpaşa maçının bilet fiyatları şu şekilde:
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