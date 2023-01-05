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Beşiktaş sanki Kasımpaşa ile değil Liverpool'la oynayacak. Bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş, cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 05:59
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Beşiktaş-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş sanki Kasımpaşa ile değil Liverpool'la oynayacak. Bilet fiyatları açıklandı
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Beşiktaş Kulübü, cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletleri bugün saat 10:00'da satışa sunulacak.

Bilet fiyatlarının yüksekliği dikkat çekti.

Kasımpaşa maçının bilet fiyatları şu şekilde:

 

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