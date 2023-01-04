Beşiktaş'ta gece yarısı Ozan Tufan bombası patladı

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer olan Ozan Tufan için resmen teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

A Spor'dan verilen habere göre Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Acun Ilıcalı ile Ozan Tufan'ın transferi için bir görüşme yaptı.

Beşiktaş'ın Ozan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken, Hull City'in satın alma opsiyonu şartı ile teklifi kabul edeceği ileri sürüldü.